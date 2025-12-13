На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Северной Осетии непогода оставила без электроснабжения ряд населенных пунктов

В Северной Осетии некоторые населенные пункты остались без света из-за непогоды
Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра некоторые населенные пункты Северной Осетии остались без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Все службы жилищно-коммунального сектора переведены на усиленный режим работы. В профильном министерстве работает оперативный штаб для контроля и ликвидации последствий непогоды», — уточнил он.

Меняйло добавил, что специалисты оперативно получают информацию об отключениях и выезжают на устранение аварий.

13 декабря губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что из-за непогоды без электричества остались 61 тыс. жителей региона. В регионе ведутся восстановительные работы.

По его словам, сильный шквалистый ветер и мокрый снег стали причиной обрыва линий электропередач. Мельниченко уточнил, что по состоянию на 8:00 мск, в 11 муниципальных образованиях региона были обесточены более 23 тысяч домов — отключение затронуло 61 тысячу местных жителей. Без света остались микрорайоны Заря, Арбеково, Терновка и Окружная.

Ранее в Запорожской области после атаки ВСУ произошло частичное отключение света.

