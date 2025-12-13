На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна судьба пилотов разбившегося в Подмосковье самолета

112: пилоты упавшего в Подмосковье живы
Telegram-канал «112»

На борту разбившегося на подмосковном аэродроме Новинки самолета находились два человека, оба они остались живы после крушения. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

112 опубликовал фото пилотов. По данным источника, первый пилот Андрей И., по предварительным данным, не пострадал, а второй пилот, Сергей М. получил травмы.

Обстоятельства происшествия и возможные пострадавшие уточняются.

О крушении легкомоторного самолета ранее сообщил РЕН ТВ.

Аэродром Новинки расположен в 80 км от МКАД, недалеко от деревни Новинки-Бегичево Московской области. Он относится к аэродромам общего назначения.

9 декабря сообщалось, что в Ивановской области упал военно-транспортный Ан-22. Его экипаж до последнего уводил воздушное судно от населенных пунктов в безлюдное место. Разбившийся Ан-22 был последним функционирующим самолетом из серии «Антей» – самых больших в мире турбовинтовых транспортников.

Ранее в Дагестане потерпевший крушение вертолет упал на базу отдыха.

