Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси счел ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС хрупкой

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается хрупкой. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Глава агентства прокомментировал актуальную ситуацию на ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности и физической защиты.

«Она очень хрупкая и чувствительная», — отметил Гросси.

При этом, по словам гендиректора, положительным моментом стало успешное достижение режимов прекращения огня, что позволило провести крайне необходимые ремонтные работы на линиях «Днепровская» и «Ферросплавная».

13 декабря пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что ремонтная кампания на станции, которая длилась в течение 2025 года, завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме.

18 октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи. Объект находился без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Позже в «Росатоме» заявили о стабилизации ситуации с электроснабжением на АЭС.

Ранее украинский беспилотник упал во дворе жилого дома в Энергодаре.