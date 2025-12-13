На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помилованные Лукашенко оппозиционеры Колесникова и Бабарико уехали на Украину

Помилованных Лукашенко оппозиционеров Колесникову и Бабарико отправили на Украину
Telegram-канал «Проект «Хочу жить»»

Белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико после освобождения вывезли на Украину, сообщает штаб Бабарико, экс-кандидата в президенты республики, в Telegram.

«Мы подтверждаем: Виктор Бабарико и Мария Колесникова на свободе. Сейчас они находятся на Украине», — говорится в сообщении.

Колесникова и Бабарико вошли в число 156 человек, помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках договоренностей с американской стороной.

По данным близкого к пресс-службе белорусского лидера канала «Пул Первого, решение о помиловании Лукашенко принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики.

Профессиональная флейтистка и дирижер Мария Колесникова, работавшая во время выборов 2020 года в штабе кандидата в президенты Виктора Бабарико, была осуждена на 11 лет лишения свободы за заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и управление таким формированием», а также за публичные призывы к захвату государственной власти.

Ранее стало известно, почему Лукашенко освободил оппозиционера Сергея Тихановского.

