В Госдуме прокомментировали итоги встречи Путина и Трампа

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов дал комментарий в связи с состоявшейся встречей российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.

По словам Морозова, в ходе встречи двух лидеров были сняты разногласия и претензии в связи с транзитом газа через украинскую территорию и «Северным потоком — 2».

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«…если США будут способствовать тому, чтобы украинская сторона вовремя исполняла свои обязательства и не воровала газ у России, то мы только за», — сказал Морозов.

Он добавил, что «Северный поток — 2» является проектом, в котором европейские страны заинтересованы больше, чем Россия.

«Относительно «вмешательства» в американские выборы — это нельзя комментировать без улыбки. В России никогда не воспринимали всерьез даже гипотетическую возможность подобных действий со стороны нашей страны», — сказал Морозов.

Он также отметил, что существует большой потенциал сотрудничества с американской стороной в Сирии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не приняли заявления по итогам состоявшихся в Хельсинки переговоров.