В Швейцарии объявлен пятидневный траур после пожара на курорте

В Швейцарии объявлен пятидневный траур после пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Об этом сообщил в соцсети X президент страны Ги Пармелен.

«То, что должно было стать моментом радости, в первый день года в Кран-Монтане превратилось в траур, который затронул всю страну и вышел далеко за ее пределы», — написал он.

Пармелен добавил, что во время траура флаги в Берне приспустят.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. Работавший на месте ЧП медик признался, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

