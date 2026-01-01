Зеленский призвал возобновить обмены военнопленными с Россией

Зеленский: Киеву нужно содействие Анкары, чтобы вернуть украинцев из плена РФ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров проводит встречи в Турции по поводу обмена военнопленными с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

Лидер отметил, что Умеров встречается с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и представителями разведслужб.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить обмен пленными в новом году — именно это является ключевой темой наших переговоров с Турцией», — сказал украинский президент.

Он добавил, что Киеву нужно содействие, чтобы вернуть граждан республики из российского плена.

«В прошлом году обмены были активными, но, к сожалению, к концу года они замедлились. Теперь их необходимо возобновить», — заявил Зеленский.

31 декабря президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжает инициативы для скорого завершения конфликта на Украине.

Стамбул становился площадкой для проведения трех раундов переговоров между Россией и Украиной. В результате достигнутых в Турции договоренностей стороны произвели в мае прошлого года крупнейший за время конфликта обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее ВСУ обстреляли гуманитарный конвой из Дагестана.