Заболевший раком экс-тренер «Динамо» хочет вернуться в Россию

Румынский футбольный тренер Дан Петреску хочет вновь вернуться к работе в России, чтобы выиграть трофей с российской командой. Об этом заявил в комментарии РИА Новости агент специалиста Николае Пырнэу.

«Дан Петреску сказал, что Россия – это единственная страна, где он ничего не выиграл. И он хочет вернуться в страну, чтобы это сделать. Потому что во всех странах, где он работал, он чего-то добивался, выигрывал или чемпионат, или Кубок, или чемпионат и Кубок», — сказал Пырнэу.

В России румынский специалист тренировал московское «Динамо» и «Кубань».

1 января 2026 года стало известно, что Петреску диагностировали рак. По информации СМИ, состояние румынского специалиста оценивается как непростое.

Во время профессиональной карьеры футболиста Петреску выступал за такие команды, как «Стяуа», «Дженоа», Фоджа», «Шеффилд Уэнсдей», «Челси». Он — участник чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, а также чемпионатов Европы 1996 и 2000 годов, обладатель Кубка обладателей кубков 1997/98, финалист Кубка европейских чемпионов 1988/89. В 2003 году Петреску был включен в состав символической сборной легионеров Английской премьер-лиги десятилетия.

