Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Заболевший раком экс-тренер «Динамо» хочет вернуться в Россию

Агент Пырнэу: Дан Петреску хочет вернуться к работе в России
Виталий Белоусов/РИА Новости

Румынский футбольный тренер Дан Петреску хочет вновь вернуться к работе в России, чтобы выиграть трофей с российской командой. Об этом заявил в комментарии РИА Новости агент специалиста Николае Пырнэу.

«Дан Петреску сказал, что Россия – это единственная страна, где он ничего не выиграл. И он хочет вернуться в страну, чтобы это сделать. Потому что во всех странах, где он работал, он чего-то добивался, выигрывал или чемпионат, или Кубок, или чемпионат и Кубок», — сказал Пырнэу.

В России румынский специалист тренировал московское «Динамо» и «Кубань».

1 января 2026 года стало известно, что Петреску диагностировали рак. По информации СМИ, состояние румынского специалиста оценивается как непростое.

Во время профессиональной карьеры футболиста Петреску выступал за такие команды, как «Стяуа», «Дженоа», Фоджа», «Шеффилд Уэнсдей», «Челси». Он — участник чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, а также чемпионатов Европы 1996 и 2000 годов, обладатель Кубка обладателей кубков 1997/98, финалист Кубка европейских чемпионов 1988/89. В 2003 году Петреску был включен в состав символической сборной легионеров Английской премьер-лиги десятилетия.

Ранее заболевший раком Евгений Алдонин обратился к болельщикам.
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+