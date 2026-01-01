Россиянину оторвало кисти обеих рук при взрыве пиротехники

Жителю Дагестана оторвало кисти обеих рук при взрыве в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавшего стабилизировано, его жизни ничего не угрожает.

В МЧС добавили, что с 31 декабря до вечера 1 января в региональные медицинские учреждения поступил ряд пациентов с тяжелыми травмами, которые они получили от неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

До этого сообщалось, что фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге, ему провели операцию.

Также МЧС РФ предупредило детей о запрете на запуск салютов, ракет и фестивальных шаров. В ведомстве также отметили, что зрители при пуске пиротехнических изделий должны находиться с наветренной стороны, а безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и людей определено в инструкции к каждому изделию.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за запуск петард в Новый год.