Вице-премьер Италии заявил о пропавших после пожара в Швейцарии гражданах

В Швейцарии после пожара на курорте без вести пропали 15 итальянцев

При пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии без вести пропали около 15 итальянцев, еще 12-15 граждан страны пострадали. Об этом заявил в эфире Rete4 глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни, передает ANSA.

Он рассказал, что с посольством республики в Швейцарии связались родственники граждан. По словам Таяни, он собирается лично отправиться на место пожара, чтобы поддержать находящихся там итальянцев.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. В Швейцарии объявили пятидневный траур. Подробности о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

