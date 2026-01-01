Бельгия направит врачей в Швейцарию и примет пострадавших с пожара на курорте

Бельгия направит в Швейцарию бригаду врачей-специалистов по ожогам и примет в своих больницах семерых пострадавших в результате крупного пожара на швейцарском курорте Кран-Монтана. Об этом сообщил глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X.

По его словам, помощь оказывается в рамках механизма гражданской обороны Европейского союза. Бельгия готова принять пять пациентов с тяжелыми ожогами и двоих с травмами средней степени тяжести.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. В Швейцарии объявили пятидневный траур. Подробности о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

