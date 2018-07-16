Путин и Трамп затронули тему «вмешательства» в выборы в США

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Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американский лидер затронул тему российского «вмешательства» в выборы в США, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В этой связи российский президент отметил, что ему пришлось повторить, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США.

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«Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно ... российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе, выборные процессы», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Трамп подмигнул Путину во время их встречи в Хельсинки. На это обратили внимание журналисты.

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.