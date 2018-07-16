Помпео рассказал, от кого зависят отношения России и США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в вопросе отношений России и США мяч находится на стороне Москвы. Об этом он написал в своем твиттере.

Госсекретарь прибыл в Хельсинки, где 16 июля пройдет встреча президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.

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«Более хорошие отношения с российским правительством пошло бы всем на пользу, но мяч на стороне России. Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия», — подчеркнул Помпео.

Он также подчеркнул критическую важность того, что два лидера обсудят вопросы мировой повестки дня.

Ранее в Белом доме назвали время пресс-конференции Путина и Трампа в Хельсинки.