На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сначала тревога была объявлена в Киеве, потом она распространилась по всей стране.

30 декабря Вооруженные силы РФ ударили оперативно-тактическими комплексами «Искандер» по заводам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Харькове и Одессе. Цели были атакованы синхронно. Также ночью и утром российская авиация нанесла бомбовые удары по силам ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Для атаки использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Российские войска накануне переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов. В результате атаки в украинской столице наблюдались перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры заявили, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее на Западе назвали атаки России по Одессе ответом на обстрелы гражданских судов.