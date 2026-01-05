Размер шрифта
Финляндия и Норвегия поддержали Данию по вопросу Гренландии

Стубб и Гар Стере выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии
PT Hamilton/Shutterstock/FOTODOM

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразили поддержку Дании на фоне напряженности между ней и США вокруг американских претензий на Гренландию. Слова поддержки политики написали на своих страницах в соцсети Х.

«Гренландия - неотъемлемая часть Датского Королевства. Норвегия полностью солидарна с Датским Королевством», — написал Стёре.

В свою очередь, Стубб также выразил полную поддержку Дании в территориальном вопросе.

«Никто не решает за Гренландию и Данию, кроме как сами Гренландия и Дания… Дания… имеет нашу полную поддержку», — написал Стубб.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о своих притязаниях на Гренландию. Американский лидер уточнил, что территория Датского Королевства нужна Соединенным Штатам «для обороны», так как она окружена российскими и китайскими кораблями.

«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно необходима», — подчеркнул Трамп.

Впоследствии премьер-министр Дании Мете Фредериксен призвала Трампа прекратить обсуждать возможность присоединения Гренландии к США.

«Призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается», — сообщила датский премьер.

Фредериксен также подчеркнула, что у американского лидера нет никакого права аннексировать ни одну из частей Датского Королевства.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

