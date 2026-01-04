«Скоро»: в США намекнули на присоединение Гренландии после операции в Венесуэле

Датские военные во время учений с участием военнослужащих из нескольких европейских стран НАТО в Кангерлуссуаке, Гренландия, 2025 год

На следующий день после атаки США на Венесуэлу супруга советника Дональда Трампа опубликовала в соцсетях карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, с подписью «Скоро». Ранее президент Соединенных Штатов неоднократно заявлял о желании контролировать остров, ныне принадлежащий Дании. А The Guardian после венесуэльской операции назвала Данию одной из потенциальных «следующих целей» Вашингтона. В Копенгагене уже призвали США к уважению территориальной целостности страны.

Жена замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер опубликовала в социальной сети X изображение карты Гренландии в цветах американского флага с подписью «Скоро» . Она разместила пост на следующий день после американской операции в Венесуэле, в ходе которой силы США захватили президента страны Николаса Мадуро.

Гренландия ранее была колонией Дании, а сейчас входит в состав королевства на правах широкой автономии. При этом вопросы внешней политики и обороны острова остаются в ведении Копенгагена. Президент США Дональд Трамп после избрания на второй президентский срок заявлял, что Вашингтон заинтересован в контроле над Гренландией по соображениям нацбезопасности. По его словам, США могут присоединить территорию мирным путем, хотя возможны и другие сценарии.

Katie Miller/X

При этом британская газета The Guardian после американской операции в Венесуэле назвала Данию потенциальной «следующей целью» Соединенных Штатов. Газета напомнила, что представители американских властей заявляли о готовности установить контроль над Гренландией, а в декабре датская служба военной разведки включила США в перечень угроз национальной безопасности.

«События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям», — говорится в материале издания.

В Дании уже отреагировали на публикацию Миллер: посол страны в Соединенных Штатах Йеспер Меллер Серенсен призвал Вашингтон уважать территориальную целостность королевства .

«Гренландия уже является частью НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике. Королевство Дания значительно нарастило свои усилия по обеспечению безопасности в Арктике — только в 2025 году мы выделили 13,7 млрд долларов США, которые могут быть использованы в Арктике и Северной Атлантике. Потому что мы серьезно относимся к нашей совместной безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — написал он в X.

«Угрозы, давление, унижения»

Трамп неоднократно говорил о потенциальном присоединении Гренландии: купить остров у Дании он хотел еще во время своего первого президентства, а после возращения в Белый дом вновь вернулся к обсуждению этого вопроса.

22 декабря 2025-го президент США объявил о назначении спецпосланника по Гренландии: им стал губернатор Луизианы республиканец Джефф Лэндри.

«С радостью сообщаю, что назначаю великого губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов по Гренландии», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что Лэндри «понимает, насколько Гренландия важна для национальной безопасности США, и будет решительно продвигать интересы страны в области безопасности, защиты и выживания союзников».

После этого министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что «глубоко возмущен» этим назначением, а заявление Трампа назвал «совершенно неприемлемым». Министр напомнил, что безопасность Гренландии обеспечивается обязательствами США в рамках НАТО, а также действующим оборонным соглашением 1951 года, которое позволяет Вашингтону использовать военные объекты на острове. Он также подчеркнул, что Копенгаген не станет отказываться от прав на Гренландию в пользу США.

С аналогичной позицией выступила датский премьер-министр Метте Фредериксен: в своем ежегодном новогоднем выступлении она заявила, что Дания «будет твердо стоять на том, что правильно, а что нет».

«В прошлом году нам пришлось уделять внимание многим вещам. Угрозам. Давлению. Унизительным высказываниям. От нашего ближайшего союзника на протяжении всей жизни. Желанию захватить другую страну, других людей. Как будто это что-то, что можно купить и владеть», — сказала она.

Фредериксен добавила, что Дания быстро наращивает свои вооруженные силы и усиливает безопасность в Арктике на фоне усиливающегося давления со стороны США.