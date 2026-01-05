Круизный лайнер с россиянами не смог зайти в турецкий порт

Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находятся преимущественно граждане России, не смог пришвартоваться в турецком порту Амасра на Черном море из-за шторма. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Судно следует по маршруту Сочи — Стамбул — Сочи с заходами в турецкие порты Трабзон, Самсун и Амасра.

По словам источника, отправление лайнера из Сочи было задержано из-за неблагоприятных погодных условий в акватории Черного моря, в связи с чем маршрут был скорректирован за счет захода в Трабзон.

«2 января лайнер подошел к порту Амасры, но из-за шторма не смог пришвартоваться», — сказал собеседник агентства.

Согласно обновленному расписанию, лайнер зайдет в Амасру 5 января во время обратного рейса в Сочи.

Ранее Генеральное управление метеорологии Турции предупредило, что с 3 по 5 января на всем черноморском побережье страны ожидается штормовая погода. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в регионе может достигать 75 километров в час.

20 ноября Telegram-канал Mash писал, что более 600 россиян застряли на лайнере Astoria Grande у берегов Турции. По его данным, турецкая сторона не пускает судно с россиянами в порт в качестве ответной меры после аналогичного инцидента, когда российская сторона в течение нескольких суток не давала турецкому парому Seabridge разрешения на швартовку в Сочи.

Ранее более 500 россиян застряли на круизном лайнере в Японии.