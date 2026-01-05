В России за неделю сбили более 1,5 тыс. беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает РИА Новости, которое изучило данные Минобороны РФ.

Больше всего дронов были сбиты 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном БПЛА уничтожались над европейской частью России.

С 22 по 28 декабря российские военные перехватили 1651 украинский беспилотник в России.

4 января с 20:00 до 23:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник: 14 – над Курской областью, семь — над Московским регионом, шесть – над Рязанской областью, по четыре – над Белгородской и Липецкой областями, три – над Владимирской, два – над Тверской и один – над Воронежской областью.

До этого у жилого дома в Туле обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Территорию оцепили сотрудники полиции. Жителей четырех многоквартирных домов, расположенных неподалеку от места ЧП, эвакуировали.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о сбитых за месяц дронах.