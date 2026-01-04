«Я вырос на русских сказках». Аугусту Дилю — 50

4 января свое 50-летие отмечает немецкий актер Аугуст Диль. Он родился в Западном Берлине в 1976 году в семье театрального актера Ганса Диля и художницы по костюмам.

В детстве жил в Гамбурге, Вене, Дюссельдорфе и Париже, поскольку родители часто переезжали. Диль проявил интерес к актерству еще в школьные годы, когда начал играть в театральных постановках. Актерское образование получил в Берлинской академии драматических искусств имени Эрнста Буша.

Кинодебют Диля состоялся в 1998-м в фильме «23», где он сыграл главную роль — хакера Карла Коха. Широкую известность получил после исполнения роли майора Хельстрома в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (2009). В 2024-м на экраны вышел фильм «Мастер и Маргарита», в котором Диль предстал в роли Воланда. Сейчас его фильмография насчитывает более 70 ролей.

Также Диль известен как театральный режиссер. Кроме того, он играет на гитаре и губной гармошке, в разной степени владеет английским, французским и испанским языками.

«Меня всегда интересовала Россия, прежде всего литература и музыка. Я всегда чувствовал какую-то связь с вашей страной. Возможно, дело в том, что я вырос на русских сказках. Бабу-ягу помню с детства», — поделился он в беседе с «Кинопоиском».

В 1999–2016 годах был женат на актрисе Юлии Малик, в браке с которой родились двое детей — дочь Эльза (2009) и сын (2012).

Диль в кино и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».