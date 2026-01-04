Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Фото

«Я вырос на русских сказках». Аугусту Дилю — 50

"Спасибо, Трамп" и "нет войне": что происходит в мире после атаки на Венесуэлу
«Я режиссер»: Тиграну Кеосаяну могло исполниться 60 лет
Взрывы и стрельба на улицах: кадры после атаки США на Венесуэлу
10 лучших фильмов Мэла Гибсона

4 января свое 50-летие отмечает немецкий актер Аугуст Диль. Он родился в Западном Берлине в 1976 году в семье театрального актера Ганса Диля и художницы по костюмам.

В детстве жил в Гамбурге, Вене, Дюссельдорфе и Париже, поскольку родители часто переезжали. Диль проявил интерес к актерству еще в школьные годы, когда начал играть в театральных постановках. Актерское образование получил в Берлинской академии драматических искусств имени Эрнста Буша.

Кинодебют Диля состоялся в 1998-м в фильме «23», где он сыграл главную роль — хакера Карла Коха. Широкую известность получил после исполнения роли майора Хельстрома в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (2009). В 2024-м на экраны вышел фильм «Мастер и Маргарита», в котором Диль предстал в роли Воланда. Сейчас его фильмография насчитывает более 70 ролей.

Также Диль известен как театральный режиссер. Кроме того, он играет на гитаре и губной гармошке, в разной степени владеет английским, французским и испанским языками.

«Меня всегда интересовала Россия, прежде всего литература и музыка. Я всегда чувствовал какую-то связь с вашей страной. Возможно, дело в том, что я вырос на русских сказках. Бабу-ягу помню с детства», — поделился он в беседе с «Кинопоиском».

В 1999–2016 годах был женат на актрисе Юлии Малик, в браке с которой родились двое детей — дочь Эльза (2009) и сын (2012).

Диль в кино и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+