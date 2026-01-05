Вирусолог рассказала, какие люди имеют повышенный риск заболеваемости гонконгским гриппом

Люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и пациенты с иммунодефицитом входят в зону риска заболевания гонконгским гриппом. Об этом сообщила РИА Новости вирусолог Елена Малинникова.

По ее словам, тяжелее всего заболевание протекает у пациентов с хроническими болезнями органов дыхания. В частности, летальные случаи фиксировались у людей с хронической обструктивной болезнью легких, отметила врач.

«Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», — сказала Малинникова.

Она уточнила, что иммунодефицитные состояния бывают как хроническими, так и временными. Последние могут быть вызваны переохлаждением, сильным стрессом или повышенными физическими нагрузками. Вирусолог добавила, что такие состояния могут осложнить течение гонконгского гриппа.

30 декабря Роспотребнадзор сообщил, что гонконгский грипп доминирует среди вирусов гриппа в России. При этом в стране наблюдается высокий уровень вакцинации – 54,8% от совокупного населения, отметили в ведомстве.

25 декабря специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что гонконгский грипп H3N2, как и многие другие вирусные инфекции, повреждает мелкие сосуды, из-за чего возможны головные боли, а также проблемы с сердцем и почками. Кроме того, по его словам, заболевание может привести к проблемам с носоглоткой и воспалению легких.

