Новости политики

Американские СМИ раскрыли странную причину похищения Мадуро

NYP: Трамп решил похитить Мадуро из-за его публичных танцев
realDonaldTrump/truthsocial

Американский лидер Дональд Трамп принял решение об атаке на Венесуэлу и похищении ее президента Николаса Мадуро из-за его танцев на публичных выступлениях. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

«Публичные танцы Мадуро и его «безразличие» после суровых предупреждений Трампа помогли убедить президента США отдать приказ об операции «Абсолютная решимость» по его захвату», — говорится в материале.

В статье подчеркивается, что танцы венесуэльского лидера в ходе антивоенных митингов являлись демонстрацией того, что он не воспринимает угрозы президента США всерьез.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

4 января самолет, предположительно, с венесуэльским лидером на борту приземлился в штате Нью-Йорк. Как отмечал Трамп, американские военные привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Ранее стало известно, что американцы разделились в оценках вторжения США в Венесуэлу.

