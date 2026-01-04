Размер шрифта
Авиация США начала слежку за российским танкером

«ВО»: три разведывательных самолета США следят за российским танкером Marinera
Sang Tan/AP

Три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США следят за российским танкером Marinera. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, «с 24 декабря танкер удирает от американских военных».

1 января газета The New York Times писала, что власти России направили дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера Bella 1, который Соединенные Штаты пытаются задержать в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. По данным издания, танкер был переименован, а также внесен в Российский морской регистр судоходства. Теперь он зарегистрирован под названием Marinera. В реестре отмечается, что судно ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи.

31 декабря газета сообщала, что экипаж танкера Bella 1, который преследуют в Атлантическом океане корабли Береговой охраны США, нарисовал на борту судна флаг России, тем самым продемонстрировав, что судно находится под защитой РФ.

Ранее Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета страны.

