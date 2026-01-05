Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

СМИ: глава Службы безопасности Украины написал заявление об отставке

«Страна.ua»: глава СБУ Малюк подал заявление об отставке
СБУ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подал заявление об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Станислава Речинского.

«Малюка дожали, написал заяву», — сказал он.

По словам Речинского, на кресло главы СБУ претендуют два человека — заместитель председателя Александр Поклад и начальник центра спецопераций Евгений Хмара.

2 января депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о возможном увольнении Малюка. По словам парламентария, Малюку предложат «какую-то вакантную должность», которая «будет понижением для него».

На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил главе минобороны Денису Шмыгалю должность министра энергетики. Военное ведомство вместо него возглавит действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также целую цепочку перестановок вызвало назначение главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова руководителем президентского офиса. Кроме того, Зеленский намерен заменить глав нескольких регионов, а начальнику СБУ и вовсе грозит понижение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине уволили замминистра по делам ветеранов из-за унижения сотрудника.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27560887_rnd_2",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+