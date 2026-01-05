СМИ: глава Службы безопасности Украины написал заявление об отставке

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подал заявление об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Станислава Речинского.

«Малюка дожали, написал заяву», — сказал он.

По словам Речинского, на кресло главы СБУ претендуют два человека — заместитель председателя Александр Поклад и начальник центра спецопераций Евгений Хмара.

2 января депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о возможном увольнении Малюка. По словам парламентария, Малюку предложат «какую-то вакантную должность», которая «будет понижением для него».

На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил главе минобороны Денису Шмыгалю должность министра энергетики. Военное ведомство вместо него возглавит действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также целую цепочку перестановок вызвало назначение главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова руководителем президентского офиса. Кроме того, Зеленский намерен заменить глав нескольких регионов, а начальнику СБУ и вовсе грозит понижение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

