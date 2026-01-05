Размер шрифта
В Индии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в штате Ассам на востоке Индии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр сейсмособытия находился в 76 километрах к северо-востоку от города Гувахати, где проживают 899 тысяч человек, а также в трех километрах к западу от населенного пункта Динга с 20,8 тысяч жителей. Очаг залегал на глубине 10 км.

4 января мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе был зафиксирован подземный толчок, который почувствовали жители нескольких районов. По его данным, около 13:00 жители Лазаревского района ощутили сейсмическую активность. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского и Лоо. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, отметил мэр, призвав сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться по номеру 112.

По данным ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря примерно в пяти километрах от побережья Сочи. Сила толчков составила четыре балла в Лазаревском районе и три балла в Центральном районе.

Ранее жительница Сочи рассказала о шатающихся стенах и холодильнике из-за землетрясения.

