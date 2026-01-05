Россиян могут обязать к медиации при разводе

Российские власти готовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план по реализации семейной и демографической политики.

В соответствии с документом, изменения планируется внести в закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Как отмечается, эта инициатива предполагает проведение обязательной встречи с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей, а также приостановления на время медиации судебного производства по семейному спору.

Также в рамках законодательной новеллы планируется создание единого реестра медиаторов, которые будут осуществлять медиацию, в том числе, по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей.

