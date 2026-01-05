5 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 5 января
- Международный разгрузочный день
Этот неофициальный праздник не случайно появился в международном календаре именно 5 января. За первые дни нового года люди съедают огромное количество сладких, жирных, вкусных и очень калорийных блюд. Как правило на новогодние праздники в гастрономические излишества пускаются даже те, кто обычно строго придерживается диеты. Частая расплата за это — проблемы с желудком. В разгрузочный день диетологи рекомендуют снизить калорийность рациона, отказаться от алкоголя, газированных напитков, фастфуда и сладкого. Поверьте, ваш желудок скажет вам спасибо!
- День сценариста
Этот молодой неофициальный праздник появился в 2016 году в США. Идею выделить специальную дату для создателей киносценариев предложило профессиональное издание сценаристов Screenwriting Magazine. Ее быстро подхватили киносообщества по всему миру. Отличный, крепкий сценарий — половина успеха будущего фильма. Несмотря на это, имена сценаристов зачастую мало известны широкой публике, ведь они всегда остаются за кадром.
- Международный день бойскаутов
Скаутское движение зародилось в Великобритании в начале XX века. Идея его основания пришла генералу Роберту Баден-Пауэллу после англо-бурской войны, где он наблюдал, как мальчики-подростки успешно выполняли обязанности связных и наблюдателей. Баден-Пауэлл создал движение, целью которого стало воспитание силы воли, навыков выживания на природе и выносливости у молодежи. Скауты быстро распространились по миру, и к 1920-м годам существовало уже в более чем 60 странах. Многие атрибуты движения, включая галстук и элементы формы, были впоследствии заимствованы советской пионерской организацией.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 января в других странах
Двенадцатая ночь — Великобритания, Австралия. Событие знаменует окончание рождественских праздников и наступает в канун Богоявления. В этот день снимают елочные украшения и готовят особый праздничный пирог с сюрпризом. Кроме того, существует традиция театральных постановок, отсылающая к одноименной комедии Шекспира.
Туциндан — Босния, Сербия, Черногория. Праздник отмечается за два дня до православного Рождества. В Туциндан или Тучный день хозяева готовятся к сочельнику. Женщины замешивают тесто для пирогов, мужчины забивают барашка, поросенка или гуся. В этот день не принято наказывать детей, чтобы не испортить их поведение на год вперед.
День взбитых сливок — США. Один из многих американских гастрономических праздников. Отмечают его просто: готовят торт или десерт со взбитыми сливками и приглашают гостей.
Религиозные праздники 5 января
- Предпразднство Рождества Христова
Православные христиане завершают подготовку к одному из важнейших и самых светлых праздников — Рождеству Христову. В этот день в храмах звучат особенные молитвы, посвященные предстоящему торжеству. Богослужения напоминают верующим, что Сын Божий, став сыном человеческим, с первых дней своей земной жизни вступил в борьбу с силами зла. В храмах вспоминают первых пострадавших за Христа — Вифлеемских младенцев, которых истребил Ирод.
- День памяти святых мучеников Критских
Православные христиане чтят память десятерых мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, живших на Крите в III веке. В период гонений на христиан они пострадали за свою веру. По поручению правителя Крита Декия их схватили и привели на суд. Храбрые христиане отвергли требование поклониться идолам. Они обличили язычников и не предали свою веру. Правитель потребовал подвергнуть их страшным мучениям. На протяжение 30 дней палачи истязали христиан, но те все вынесли с помощью Божией. По приказу правителя святых обезглавили.
• святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского;
• преподобного Нифонта, епископа Кипрского;
• преподобного Павла, епископа Неокесарийского;
• равноапостольного Наума Охридского;
• священномученика Василия Спасского, пресвитера, преподобномучеников Макария (Миронова) и Ионы (Смирнова), иеромонахов.
Католическая церковь вспоминает:
• святого Иоанна Нойманна;
• святого Симеона Столпника;
• папу римского Телесфора;
• святого Карла Хубена.
Народные праздники и приметы 5 января
- Федулов день
В этот день на Руси вспоминали святого Феодула, пострадавшего в результате гонений на христиан в III веке. Особое внимание уделяли домашним животным: хозяева убирали в хлевах, хорошенько кормили скотину и птицу. А еще в этот день было принято загадывать желания. Чтобы заветные мечты обязательно сбылись, нужно было в одиночестве съесть ржаную лепешку.
- Приметы
Ветер на Федула — к богатому урожаю.
Снег пошел — к дождям в июле.
Кошка ищет теплое место и спит, свернувшись клубочком, — к сильным морозам.
Сильные морозы — к сухому и жаркому лету.
Туман окутал землю — к дождливому году.
Какие исторические события произошли 5 января
- 1762 год — на российский престол вступил Петр III.
- 1769 год — Джеймс Уатт запатентовал паровую машину.
- 1905 год — капитуляция крепости Порт-Артур в ходе русско-японской войны.
- 1956 год — на берега Антарктиды высадилась первая советская антарктическая экспедиция.
- 1976 год — на экраны вышел советско-японский художественный фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала».
- 2005 год — в Солнечной системе обнаружена карликовая планета Эрида.
Дни рождения и юбилеи 5 января
- В 1773 году родился Роберт Броун — британский ботаник, открывший «броуновское движение».
- В 1789 году родился Дмитрий Дашков — русский литератор, основатель литературного общества «Арзамас».
- В 1855 году родился Кинг Кэмп Жиллетт — американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв.
- В 1923 году родился Сэм Филлипс — американский продюсер, открывший Элвиса Пресли.
- В 1931 году родился Умберто Эко — итальянский писатель, философ, культуролог.
- В 1932 году родилась Раиса Горбачева — жена президента СССР Михаила Горбачева.
- В 1946 году родилась Дайан Китон — американская актриса, продюсер, кинорежиссер, обладательница «Оскара».
Кто отмечает дни рождения
- 94 года исполняется Роберту Дювалю — американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру, лауреату «Оскара» («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня»).
- 84 года исполняется Хаяо Миядзаки — японскому режиссеру аниме, сценаристу («Унесенные призраками», «Ходячий замок»).
- 56 лет исполняется Мэрилину Мэнсону (настоящее имя — Брайан Хью Уорнер) — американскому рок-музыканту, певцу.
- 55 лет исполняется Владимиру Чагину — российскому автогонщику, семикратному победителю «Ралли Дакар» в классе грузовиков.
- 50 лет исполняется Брэдли Куперу — американскому актеру, продюсеру, кинорежиссеру («Джокер»).
- 21 год исполняется Анастасии Безруковой — российской модели и актрисе.