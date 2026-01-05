5 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

5 января в мире устраивают разгрузочный день после бесконечной череды застолий и поздравляют сценаристов с профессиональным праздником. В Великобритании и Австралии празднуют Двенадцатую ночь, знаменующую завершение рождественских каникул. У православных христиан близится к завершению подготовка к Рождеству. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 5 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 января

Международный разгрузочный день

Этот неофициальный праздник не случайно появился в международном календаре именно 5 января. За первые дни нового года люди съедают огромное количество сладких, жирных, вкусных и очень калорийных блюд. Как правило на новогодние праздники в гастрономические излишества пускаются даже те, кто обычно строго придерживается диеты. Частая расплата за это — проблемы с желудком. В разгрузочный день диетологи рекомендуют снизить калорийность рациона, отказаться от алкоголя, газированных напитков, фастфуда и сладкого. Поверьте, ваш желудок скажет вам спасибо!

Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

День сценариста

Этот молодой неофициальный праздник появился в 2016 году в США . Идею выделить специальную дату для создателей киносценариев предложило профессиональное издание сценаристов Screenwriting Magazine. Ее быстро подхватили киносообщества по всему миру. Отличный, крепкий сценарий — половина успеха будущего фильма. Несмотря на это, имена сценаристов зачастую мало известны широкой публике, ведь они всегда остаются за кадром.

Международный день бойскаутов

Скаутское движение зародилось в Великобритании в начале XX века. Идея его основания пришла генералу Роберту Баден-Пауэллу после англо-бурской войны, где он наблюдал, как мальчики-подростки успешно выполняли обязанности связных и наблюдателей. Баден-Пауэлл создал движение, целью которого стало воспитание силы воли, навыков выживания на природе и выносливости у молодежи. Скауты быстро распространились по миру, и к 1920-м годам существовало уже в более чем 60 странах. Многие атрибуты движения, включая галстук и элементы формы, были впоследствии заимствованы советской пионерской организацией.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 января в других странах

Двенадцатая ночь — Великобритания, Австралия. Событие знаменует окончание рождественских праздников и наступает в канун Богоявления. В этот день снимают елочные украшения и готовят особый праздничный пирог с сюрпризом. Кроме того, существует традиция театральных постановок, отсылающая к одноименной комедии Шекспира.

Ян Стен, Двенадцатая ночь, 1661 год. Лондон, Великобритания

Туциндан — Босния, Сербия, Черногория. Праздник отмечается за два дня до православного Рождества. В Туциндан или Тучный день хозяева готовятся к сочельнику. Женщины замешивают тесто для пирогов, мужчины забивают барашка, поросенка или гуся. В этот день не принято наказывать детей, чтобы не испортить их поведение на год вперед.

День взбитых сливок — США. Один из многих американских гастрономических праздников. Отмечают его просто: готовят торт или десерт со взбитыми сливками и приглашают гостей.

Религиозные праздники 5 января

Предпразднство Рождества Христова

Православные христиане завершают подготовку к одному из важнейших и самых светлых праздников — Рождеству Христову. В этот день в храмах звучат особенные молитвы, посвященные предстоящему торжеству. Богослужения напоминают верующим, что Сын Божий, став сыном человеческим, с первых дней своей земной жизни вступил в борьбу с силами зла. В храмах вспоминают первых пострадавших за Христа — Вифлеемских младенцев, которых истребил Ирод.

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

День памяти святых мучеников Критских

Православные христиане чтят память десятерых мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, живших на Крите в III веке. В период гонений на христиан они пострадали за свою веру. По поручению правителя Крита Декия их схватили и привели на суд. Храбрые христиане отвергли требование поклониться идолам. Они обличили язычников и не предали свою веру. Правитель потребовал подвергнуть их страшным мучениям. На протяжение 30 дней палачи истязали христиан, но те все вынесли с помощью Божией. По приказу правителя святых обезглавили.

Православная церковь 5 января также чтит память: • святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского;

• преподобного Нифонта, епископа Кипрского;

• преподобного Павла, епископа Неокесарийского;

• равноапостольного Наума Охридского;

• священномученика Василия Спасского, пресвитера, преподобномучеников Макария (Миронова) и Ионы (Смирнова), иеромонахов. Католическая церковь вспоминает: • святого Иоанна Нойманна;

• святого Симеона Столпника;

• папу римского Телесфора;

• святого Карла Хубена.

Народные праздники и приметы 5 января

Федулов день

В этот день на Руси вспоминали святого Феодула, пострадавшего в результате гонений на христиан в III веке. Особое внимание уделяли домашним животным: хозяева убирали в хлевах, хорошенько кормили скотину и птицу. А еще в этот день было принято загадывать желания. Чтобы заветные мечты обязательно сбылись, нужно было в одиночестве съесть ржаную лепешку.

Приметы

Снег пошел — к дождям в июле.

Кошка ищет теплое место и спит, свернувшись клубочком, — к сильным морозам.

Сильные морозы — к сухому и жаркому лету.

Туман окутал землю — к дождливому году.

Какие исторические события произошли 5 января

1762 год — на российский престол вступил Петр III.

— на российский престол вступил Петр III. 1769 год — Джеймс Уатт запатентовал паровую машину.

— Джеймс Уатт запатентовал паровую машину. 1905 год — капитуляция крепости Порт-Артур в ходе русско-японской войны.

— капитуляция крепости Порт-Артур в ходе русско-японской войны. 1956 год — на берега Антарктиды высадилась первая советская антарктическая экспедиция.

1956 г. Антарктика. Пингвин у дизель-электрохода «Обь», флагмана Первой антарктической экспедиции Академии наук СССР Александр Кочетков/ТАСС

1976 год — на экраны вышел советско-японский художественный фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала».

— на экраны вышел советско-японский художественный фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала». 2005 год — в Солнечной системе обнаружена карликовая планета Эрида.

Дни рождения и юбилеи 5 января

В 1773 году родился Роберт Броун — британский ботаник, открывший «броуновское движение».

— британский ботаник, открывший «броуновское движение». В 1789 году родился Дмитрий Дашков — русский литератор, основатель литературного общества «Арзамас».

— русский литератор, основатель литературного общества «Арзамас». В 1855 году родился Кинг Кэмп Жиллетт — американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв.

— американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв. В 1923 году родился Сэм Филлипс — американский продюсер, открывший Элвиса Пресли.

— американский продюсер, открывший Элвиса Пресли. В 1931 году родился Умберто Эко — итальянский писатель, философ, культуролог.

— итальянский писатель, философ, культуролог. В 1932 году родилась Раиса Горбачева — жена президента СССР Михаила Горбачева.

— жена президента СССР Михаила Горбачева. В 1946 году родилась Дайан Китон — американская актриса, продюсер, кинорежиссер, обладательница «Оскара».

Дайан Китон, 2019 год Mark Von Holden/AP

Кто отмечает дни рождения

94 года исполняется Роберту Дювалю — американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру, лауреату «Оскара» («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня»).

— американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру, лауреату «Оскара» («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня»). 84 года исполняется Хаяо Миядзаки — японскому режиссеру аниме, сценаристу («Унесенные призраками», «Ходячий замок»).

— японскому режиссеру аниме, сценаристу («Унесенные призраками», «Ходячий замок»). 56 лет исполняется Мэрилину Мэнсону (настоящее имя — Брайан Хью Уорнер) — американскому рок-музыканту, певцу.

(настоящее имя — Брайан Хью Уорнер) — американскому рок-музыканту, певцу. 55 лет исполняется Владимиру Чагину — российскому автогонщику, семикратному победителю «Ралли Дакар» в классе грузовиков.

— российскому автогонщику, семикратному победителю «Ралли Дакар» в классе грузовиков. 50 лет исполняется Брэдли Куперу — американскому актеру, продюсеру, кинорежиссеру («Джокер»).

Актер Брэдли Купер на 77-й церемонии вручения премии BAFTA, 18 февраля 2024 года Isabel Infantes/Reuters