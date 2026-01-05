В Липецкой области произошел пожар после падения БПЛА

Пожар произошел в промышленной зоне Ельца после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, пожарные локализовали возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

При этом Артамонов опроверг сообщения о падении обломков БПЛА на здание детского сада. Данная информация не соответствует действительности, отметил он.

4 января с 20:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник: 14 — над Курской областью, семь — над Московским регионом, шесть — над Рязанской областью, по четыре — над Белгородской и Липецкой областями, три — над Владимирской, два — над Тверской и один — над Воронежской областью.

Всего за неделю средства ПВО сбили 1548 украинских беспилотников над территорией России. Больше всего дронов были уничтожены 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном работа ПВО велась над европейской частью России.

Ранее в Туле после атаки ВСУ обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника.