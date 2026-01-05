Размер шрифта
Выжившая при теракте в Херсонской области потеряла мужа в новогоднюю ночь

Выжившая при теракте ВСУ в Хорлах потеряла мужа в новогоднюю ночь
Сергей Мирный/РИА Новости

Жительница села Хорлы Херсонской области Анна Волошко, находившаяся в кафе в момент удара ВСУ в новогоднюю ночь, рассказала о пережитом. В интервью RT она поделилась подробностями трагедии, в результате которой не выжил ее супруг.

По словам женщины, в момент атаки она была внутри заведения, а ее муж вышел на улицу. После взрывов, несмотря на оглушение и хаос, она отправилась его искать.

«И рядом со мной, меньше метра, один — бабах... И слышу, что через пару секунд второй — бабах. И вот от второго я уже оглохла... Так как мужа не было, я пошла искать его», — вспоминает Волошко.

Найдя супруга, она попыталась его защитить. Мужчину спасти не удалось. С места происшествия Анну эвакуировали военные. У нее диагностированы осколочные ранения, первую помощь на месте ей оказывала 11-летняя дочь.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что ВСУ намеренно не давали оперативно потушить пожар и спасти людей в Хорлах. 

