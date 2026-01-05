Размер шрифта
Эксперт рассказал, сколько лет понадобится Венесуэле для восстановления нефтедобычи

Инвестор Шостак: 10 лет понадобится Венесуэле для восстановления нефтедобычи
Восстановление нефтедобывающей промышленности Венесуэлы до уровня начала правления президента страны Николаса Мадуро в 2013 году может занять до 10 лет. Такое мнение ТАСС высказал руководитель инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Даже при полном контроле США над венесуэльской государственной нефтяной монополией - компанией PDSVA - восстановление добычи может занять до десяти лет и будет крайне дорогостоящим, по разным оценкам от $60-70 млрд», — подчеркнул эксперт.

Шостак сообщил, что под влиянием американских санкций добыча венесуэльской нефти сократилась с 2,4 млн до 1 млн баррелей в день. Он сделал прогноз о том, что венесуэльская нефтяная компания PDVSA будет реорганизована, а доли в ней будут предоставлены американским организациям.

До этого сообщалось, что после американской операции по свержению президента страны Николаса Мадуро в страну могут вернуться британские нефтегазовые компании Shell и British Petroleum (BP). Эксперты считают, что несмотря на то, что Трамп сосредоточится на восстановлении нефтегазовой индустрии Венесуэлы американскими компаниями, британцы также смогут принять участие в нефтедобывающих проектах.

Ранее сенатор Пушков заявил, что цель захвата Мадуро – контроль над нефтью Венесуэлы.

