Переехавший в Крым американский режиссер намерен просить о гражданстве

РИА: переехавший из США в Крым режиссер Тремблей будет просить о гражданстве РФ

Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, намерен просить президента РФ о получении российского гражданства. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», — сказал он.

Тремблей переехал в Ялту в марте 2020 года. По его словам, впервые он посетил Россию в 2016 году, чтобы рассказать американцам правду о возвращении Крыма в состав страны. Однако в последующие визиты режиссер решил остаться там жить.

В 2025 году Тремблей получил вид на жительство. Известно, что он снял серию документальных фильмов, посвященных его жизни в Крыму. Кроме того, режиссер числится волонтером в ялтинском центре «Вместе», помогающем детям с умственными и физическими недостатками, а также является координатором организации «Друзья Крыма в США».

