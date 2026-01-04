Размер шрифта
Зеленский назвал два варианта развития событий на Украине

Зеленский: Украина готовится к дипломатии и дальнейшей активной обороне
Президент Украины Владимир Зеленский назвал два варианта дальнейшего развития событий в стране. По его словам, сейчас Киев готовится к следующей дипломатической неделе, в рамках которой должны пройти встречи в Европе.

«К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давление партнеров на Россию окажется недостаточным», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киев стремится к мирному урегулированию ситуации, однако свою силу «никому не отдаст».

28 декабря президент США Дональд Трамп и Зеленский провели переговоры в США. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Зеленский заявил, что в ходе переговоров в США 20 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта с Россией были согласованы на 90%. При этом лидеры двух стран признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными.

После этого автор американского издания The New York Times усомнился в том, что Трамп предоставит Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот их добивается. Даже если Трамп примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко ими управлять, чтобы избежать необходимости их исполнения, полагает журналист.

Ранее на Западе раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.

