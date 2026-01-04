Размер шрифта
Адвокат Лурье рассказала, передаст ли Долина квартиру 5 января

ТАСС: сторона защиты Лурье не знает, передаст ли Долина квартиру 5 января
Максим Богодвид/РИА Новости

Покупательнице квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье неизвестно, передаст ли ей российская певица квартиру в понедельник, 5 января. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Передаст она Лурье в этот день квартиру или нет — мы пока такой информацией не располагаем», — сказала она.

29 декабря адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что артистка отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу законной владелицы. Отмечалось, что Долина обещала съехать не ранее 5 января.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина проигнорировала вопросы прессы после концерта с аншлагом в Москве.

