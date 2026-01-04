«Первый шаг к хаосу»: как мир отреагировал на операцию США в Венесуэле

Вучич: операция США в Венесуэле доказала, что международное право не работает

Поврежденный жилой дом после удара США по Венесуэле, Катия-ла-Мар, Венесуэла, 4 января 2026 года

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро, разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

«Закон джунглей»...

Ряд глав правительств и государств осудили операцию США в Венесуэле, кульминацией которой стало похищение и вывоз из страны президента Николаса Мадуро. Так, президент Сербии Алексадар Вучич назвал произошедшее свидетельством того, что международное право больше не работает.

«После событий в Венесуэле стало ясно, что международный правопорядок и Устав ООН не функционируют; в мире господствует закон джунглей, право сильнейшего, и это единственный принцип современной мировой политики», — заявил Вучич.

На этом фоне он объявил, что Сербия в ближайшие 1,5 года удвоит свои «военные возможности» и увеличит численность вооруженных сил на 30%.

Также с критикой Вашингтона выступил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Недавнее нарушение международных законов в Венесуэле — акт, который мы решительно осуждаем», — написал он в письме сторонникам правящей Испанской социалистической рабочей партии.

В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват Николаса Мадуро американскими силами актом «государственного терроризма» и скандальным нарушением международного права. В обращении к гражданам он заявил, что Куба не принимает доктрину Монро и готова сражаться за Венесуэлу.

«За Венесуэлу и за Кубу мы готовы отдавать даже свою кровь и свои жизни... Нет, господа империалисты. Это не ваш задний двор. Мы не принимаем и не признаем доктрину Монро», — заявил Бермудес.

В МИД КНР заявили, что Пекин «шокирован» подобным применением силы со стороны США в отношении Венесуэлы и ее президента.

«Подобные гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе. Китай решительно выступает против этого», — заявил официальный представитель ведомства.

Не остался в стороне и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, назвавший произошедшее «опасным прецедентом».

«Эти действия представляют собой крайне серьезное посягательство на суверенитет Венесуэлы и еще один чрезвычайно опасный прецедент для всего международного сообщества. Нападение на страны с грубым нарушением международного права — это первый шаг к миру насилия, хаоса и нестабильности, где преобладает право сильного », — написал он в соцсети X, призвав международное сообщество решительно отреагировать на этот эпизод.

Также раскритиковали атаку Россия и Белоруссия . Министерство иностранных дел РФ назвало американскую операцию актом вооруженной агрессии.

«Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости <...> Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне», — подчеркнули в министерстве.

А белорусский лидер Александр Лукашенко передал «послание солидарности» венесуэльскому народу, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что глава Белоруссии осуждает действия Вашингтона и уже говорил, что боевые действия в Венесуэле превратятся во «второй Вьетнам», который «американцам не нужен».

...или «право на свободу»?

При этом некоторые государства выступили в поддержку действий Вашингтона. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя захват Мадуро, заявил, что «с хорошим парнем такого бы не случилось».

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал операцию США «исторической».

«Израиль высоко оценивает операцию США под руководством президента Трампа, который действовал как лидер свободного мира . В этот исторический момент Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа, пострадавшего от незаконной тирании Мадуро», — написал Саар в X.

Схожую позицию выразил и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он напомнил, что Киев не признал президентские выборы в Венесуэле.

«Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, в безопасности, процветании и с человеческим достоинством. Мы будем и дальше поддерживать их право на такую ​​нормальную жизнь, уважение и свободу», — заявил Сибига.

Президент Франции Эммануэль Макрон же заявил, что народ Венесуэлы избавился от «диктатуры».

«Захватив власть и попирая основные свободы, Николас Мадуро серьезно посягнул на достоинство собственного народа. Предстоящий переходный период должен быть мирным, демократическим и уважающим волю венесуэльского народа. Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно быстрее», — написал Макрон в соцсети X.

Операция США в Венесуэле

В ночь на 3 января США провели операцию под названием «Абсолютная решимость», в рамках которой нанесли удары по Каракасу и вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американские власти предъявили им обвинения в «наркотерроризме», незаконном обороте наркотиков и хранении оружия; разбирательство планируется провести в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов взять на себя управление Венесуэлой на переходный период и допустил возможность ввода американских войск в случае невыполнения требований США. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ответ подчеркнула, что страна не намерена становиться чьей-либо колонией, и потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены.

В Каракасе действия США назвали военной агрессией и объявили режим чрезвычайного положения.