Новости политики

В Грузии заявили о «венесуэльском уроке»

Шакаришвили: Грузии следует воспринимать произошедшее в Венесуэле как урок
«Газета.Ru»

Исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы должна послужить предостережением для его страны в формировании отношений с соседними государствами. Его слова передает телеканал POSTV.

«Грузии следует воспринимать произошедшее в Венесуэле как еще один урок если рядом находится большой и сильный сосед, нельзя оказываться в стане его противников, уповая на гипотетическую поддержку извне», — подчеркнул Шакаришвили.

Политик отметил, что это объективная реальность. Он подчеркнул, что Грузия не должна присоединяться к сторонам, борющимся против России. По его словам, Украина уже оказалась втянута в разрушительный военный конфликт, а подобная политика в 2008 году привела Грузию к войне и потере контроля над частью своих территорий.

«Необходимо работать над достижением нейтрального статуса страны», — заявил грузинский политик.

До этого Грузия начала отказывать во въезде гражданам России, у которых в паспорте указано место рождения Крым, ЛНР или ДНР. Об этом сообщила российская секция интересов при посольстве Швейцарии в Грузии, рекомендовав соотечественникам внимательно взвешивать риски таких поездок. Власти Грузии, не признающие российский суверенитет над этими территориями, официально не прокомментировали ситуацию.

Ранее премьер Грузии захотел «всеми способами» нормализовать отношения с ЕС.

