Стало известно, когда Мадуро предстанет перед судом

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка в 20:00 мск 5 января. Об этом пишет газета Washington Post (WP), ссылаясь на осведомленный источник.

Как отмечается, венесуэльский политик предстанет перед окружным судьей Элвином Хеллерштейном. В его ведении был ряд крупных дел в окружном суде Нижнего Манхэттена.

4 января заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что Мадуро предстанет перед судом за «преступления».

Накануне Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Ранее Медведев заявил, что США свергли Мадуро не из-за наркотиков.