СМИ: власти Венесуэлы подтвердили поддержку Мадуро

Высшее руководство Венесуэлы сохраняет единство и продолжает поддерживать законного президента страны Николаса Мадуро. Об этом бразильский портал Brasil247 сообщил со ссылкой на информированный источник в правительстве Боливарианской Республики.

По данным издания, власти страны «останутся едины» в своей позиции. При этом высшие должностные лица сохраняют полный контроль над государством и рассматривают действия США в отношении Мадуро как неправомерные.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военнымиНиколаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Ранее демократы обвинили администрацию Трампа в сокрытии данных об операции в Венесуэле.