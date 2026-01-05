«Нам Гренландия абсолютно необходима для обороны». После Венесуэлы Трамп вспомнил о датском острове

После американской операции в Венесуэле Дональд Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими кораблями». Власти Гренландии и Дании расценили слова президента США как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

Дональд Трамп неоднократно говорил о потенциальном присоединении Гренландии к США: купить остров у Дании он хотел еще во время своего первого президентства, а после возращения в Белый дом он вернулся и к этому вопросу. 22 декабря 2025 года президент США объявил о назначении спецпосланника по Гренландии: им стал губернатор Луизианы республиканец Джефф Лэндри, который, как и Трамп, хочет, чтобы Гренландия, самоуправляемая территория Дании, стала частью Соединенных Штатов.

Угрозы Трампа

В интервью The Atlantic Трамп подтвердил, что Венесуэла, возможно, не последняя страна, подвергшаяся американскому вмешательству.

«Нам абсолютно необходима Гренландия», — заявил президент США, уверяя, что остров «окружен российскими и китайскими кораблями».

Трамп заявил, что считает необходимым сохранение контроля над Западным полушарием, ссылаясь на свою собственную версию доктрины Монро XIX века, которая отвергала европейский колониализм в этом полушарии.

Он называет свой подход «доктриной Донро».

Однако в интервью он сказал, что решение о похищении президента Венесуэлы было принято не только из-за географических факторов.

«Дело не в полушарии. Дело в стране. Дело в отдельных странах», — сказал Трамп.

Его спросили, может ли нападение на Венесуэлу свидетельствовать о готовности к военным действиям с целью захвата Гренландии. Госсекретарь Марко Рубио заявил накануне, что после операции в Венесуэле миру следует обратить на это внимание. «Когда он (Трамп) говорит вам, что собирается что-то сделать, когда он говорит вам, что собирается решить проблему, он имеет это в виду», — заявил Рубио.

Трамп заявил, что решать, что означают действия американских военных в Венесуэле для Гренландии, должны другие.

«Им придется самим это оценить. Я действительно не знаю. Вчера Марко был ко мне очень щедр. Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам Гренландия абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны», — повторил Трамп.

«Это не просто неправильно. Это неуважительно»

Лидеры Дании и Гренландии в воскресенье призвали президента США прекратить угрозы, передает Reuters.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил: «Когда президент Соединенных Штатов говорит, что «нам нужна Гренландия», и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно. Это неуважительно».

«Совершенно бессмысленно говорить о необходимости захвата Гренландии Соединенными Штатами. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Королевства Дания», — заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

«Я настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что не продают себя», — добавила Фредериксен.

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал Вашингтон уважать территориальную целостность королевства:

«Гренландия уже является частью НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике. Королевство Дания значительно нарастило свои усилия по обеспечению безопасности в Арктике — только в 2025 году мы выделили $13,7 млрд, которые могут быть использованы в Арктике и Северной Атлантике. Потому что мы серьезно относимся к нашей совместной безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания».

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре поддержали Данию на фоне напряженности вокруг американских претензий на Гренландию.

«Никто не решает за Гренландию и Данию, кроме как сами Гренландия и Дания. Дания имеет нашу полную поддержку», — заявил Стубб.

«Гренландия — неотъемлемая часть Датского Королевства. Норвегия полностью солидарна с Датским Королевством», — заявил Стёре.

«Скоро»

Katie Miller/X

На следующий день после атаки США на Венесуэлу жена замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер опубликовала в соцсетях карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, с подписью «Скоро».

А британская газета The Guardian после венесуэльской операции назвала Данию одной из потенциальных «следующих целей» Вашингтона.