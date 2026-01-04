«Мы не вернемся в состояние колонии». Родригес возглавила Венесуэлу и отказала Трампу

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. Решение объяснено необходимостью сохранения конституционного порядка в связи с «похищением» действующего лидера. Ранее Дональд Трамп заявил, что США могли бы взять на себя управление страной в переходный период, но не станут этого делать, если Родригес будет «исполнять волю Вашингтона». В ответ политик заявила, что страна «не станет ничьей колонией», потребовала освобождения Мадуро и пообещала защищать природные ресурсы республики.

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. Об этом сообщает венесуэльский государственный телеканал VTV со ссылкой на заявление суда.

«Статья 239, пункт 6 Конституции возлагает на исполнительного вице-президента функцию замещения президента Республики в случае его временного отсутствия», — говорится в решении суда.

ВС Венесуэлы предписал «немедленно уведомить» об этом вице-президента, совет обороны нации, высшее военное командование и Национальную ассамблею.

В заявлении говорится, что такое решение вынесено в свете «похищения президента Николаса Мадуро Мороса» и для «сохранения конституционного порядка в этот переломный момент для страны».

Согласно венесуэльской конституции, на период отсутствия президента его замещает вице-президент сроком на 90 дней, который может быть продлен Национальной ассамблеей еще на 90 дней.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что глава ведомства Максим Рыженков провел разговор с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилесом, который также подтвердил, что руководить страной будет Делси Родригес.

«В ходе разговора Максим Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти и инициативам Каракаса, в том числе в международных организациях», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Кто такая Делси Родригес?

Делси Родригес — одна из ключевых фигур в венесуэльском руководстве и ближайшая соратница президента Николаса Мадуро.

С 2014 по 2017 год она занимала пост министра иностранных дел Венесуэлы. В 2018 году была назначена вице-президентом республики, став первой женщиной на этой должности.

В правительстве Мадуро курировала экономический блок, вопросы социальной политики и антикризисные меры в условиях санкционного давления.

С 2020 года также возглавляла ключевые экономические комиссии, отвечая за внешнеэкономические связи, энергетику и финансовую стабильность страны.

Что потребовал от Родригес Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы провела телефонный разговор с американским госсекретарем Марко Рубио, и заявила о готовности Каракаса к сотрудничеству с Вашингтоном.

Американский лидер также заявил, что США якобы потеряли миллиарды долларов из-за национализации нефтяной инфраструктуры Каракасом, и разъяснил дальнейшие шаги США.

«Эмбарго на нефть останется в силе, военные корабли останутся в готовности, а все военные варианты не будут исключены до тех пор, пока все американские требования не будут удовлетворены. Все политики и военные Венесуэлы должны понимать: что случилось с Мадуро — может случиться и с ними», — сказал республиканец.

Президент США уточнил, что американцы намерены инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы и продавать ресурсы республики «в другие страны», в частности в Китай.

«Что касается стран, которым нужна нефть, — мы... будем продавать ее им. Они (власти Венесуэлы) не могли производить ее достаточно, поэтому мы будем поставлять крупные объемы, у нее будут новые покупатели», — сказал он.

На пресс-конференции Трамп также заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода, и добавил, что не будут вводить в Венесуэлу войска, если Родригес будет исполнять волю Вашингтона.

«Если вице-президент сделает то, чего мы хотим, нам не придется этого делать»,

— приводит его слова газета New York Post.

Что ответила Делси Родригес

Однако вскоре после этого Родригес на совещании Совета обороны заявила, что Венесуэла не станет колонией.

«Венесуэльский народ четко осознает, что мы никогда не вернемся в состояние рабов. Мы никогда не вернемся в состояние колонии», — приводит ее слова Telesur.

Она также потребовала немедленного освобождения президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Единственный законный венесуэльский президент — Мадуро, подчеркнула Делси Родригес. Говоря о природных ресурсах республики, политик отметила, что будет защищать их от сторонних посягательств.

«Мы готовы защищать наши ресурсы, которые будут служить для нашего национального развития»,

— сказала она.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен американскими военными в ночь на 3 января в ходе специальной операции с участием подразделений спецназа «Дельта». Его и супругу доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, находившийся в Карибском море. Власти США обвиняют венесуэльского лидера в причастности к «наркотерроризму» и незаконному обороту наркотиков.

Позднее минюст США опубликовал развернутое обвинительное заключение в отношении Мадуро. Ему вменяются сговор с целью «наркотерроризма», организация ввоза кокаина, незаконное владение оружием и взрывчатыми веществами, а также участие в соответствующих заговорах против Соединенных Штатов. В числе фигурантов дела также указаны его супруга Силия Флорес, их сын и ряд ключевых политических представителей страны.