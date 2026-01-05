Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп высказался о вероятности выборов в Венесуэле

Трамп: в Венесуэле нет лидера оппозиции, поэтому США будут управлять ею
Aaron Schwartz/Reuters

Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой, используя ее нефть и ресурсы в своих интересах, поскольку в стране нет достойного лидера оппозиции для проведения выборов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с New York Post.

«Мы должны управлять страной, соблюдая закон и порядок. Мы должны управлять страной таким образом, чтобы использовать в своих интересах имеющиеся у них экономические ресурсы — ценную нефть и другие ценные ресурсы», — сказал он, отвечая на вопрос о выборах в республике.

Американский лидер отметил, что оппозиционные кандидаты в Венесуэле якобы не пользуются достаточной поддержкой для победы в выборах.

Кроме того, по мнению Трампа, проведение президентских выборов в Венесуэле — второстепенный вопрос на фоне якобы приближающегося экономического коллапса. Глава Белого дома отметил, что республика стала «страной третьего мира, готовой к провалу».

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент США назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Ранее стало известно, что суд над Мадуро пройдет в Нью-Йорке 5 января.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561001_rnd_0",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+