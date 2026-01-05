Россиянам объяснили, почему зимой кожа стареет быстрее и что с этим делать

Зимой даже нормальная кожа ведет себя как сухая и реактивная, а мелкие морщины становятся заметнее просто потому, что тканям не хватает влаги. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог Елена Ильчук, основатель и главный врач клиники ELEVANS.

По ее словам, на улице зимой воздух холодный и сухой, в помещении — теплый, но тоже с низкой влажностью из-за отопления. Для кожи это постоянная смена условий, при которой вода испаряется быстрее обычного. Дерматологи называют это усиленной трансэпидермальной потерей влаги: роговой слой теряет воду, липидный барьер истончается, кожа становится менее эластичной и более чувствительной.

«В жизни это ощущается как стянутость после улицы, шелушения и реакция на любой непривычный крем», — объяснила она.

Дополнительный удар наносят перепады температуры. На холоде сосуды на лице сужаются, в тепле — расширяются. Когда человек несколько раз в день переходит из мороза в перегретый салон машины или офис, капиллярная сеть работает в режиме качелей. У людей со склонностью к покраснению и розацеа это один из ключевых триггеров обострений: усиливается румянец, появляются жжение и ощущение жара, может проступить сосудистая сетка.

«Жирная кожа в таких условиях нередко начинает выглядеть еще более жирной: сальные железы реагируют на чередование мороза и сухого тепла усиленной выработкой себума, при этом сама кожа все равно теряет влагу. Хроническое легкое воспаление и постоянная сосудистая реакция со временем визуально добавляют возраст: кожа выглядит уставшей, цвет становится неровным, рельеф — более грубым», — предупредила эксперт.

Центральное отопление — отдельная история. Теплый сухой воздух в квартире или офисе ускоряет испарение воды с поверхности кожи и нарушает липидную структуру рогового слоя. Внешне это проявляется сухостью, шелушением, микротрещинами, зудом.

«На этом фоне любые мимические заломы легче фиксируются в виде более заметных морщин, а носогубные складки и морщинки вокруг глаз кажутся глубже, чем летом. Речь не идет о том, что за одну зиму разрушается коллагеновый каркас лица, но обезвоженная, раздраженная кожа действительно выглядит старше», — сказала врач.

Третий участник зимнего сценария: смартфон. В холодное время года люди больше времени проводят в помещении, чаще смотрят сериалы и листают ленту. Экраны излучают высокоэнергетический синий свет, который связывают с усилением оксидативного стресса и вкладом в фотостарение, особенно при длительном и близком воздействии. На практике это не значит, что один сезон с телефоном у лица радикально изменит внешность, но в сочетании с обезвоженностью и нарушенным барьером кожа получает еще один источник нагрузки. Плюс поздний скроллинг ухудшает качество сна, а хронический недосып напрямую связан с более выраженными признаками старения.

Ильчук порекомендовала не пытаться омолодиться за один сезон, а вытащить кожу из режима постоянного стресса.

«Во-первых, скорректировать очищение: отказаться от жестких пенок до скрипа и частых пилингов, перейти на мягкие кремовые или масляные текстуры и умываться не горячей, а комфортно прохладной или чуть теплой водой. Во-вторых, уплотнить базовый уход: заменить легкие летние флюиды на более насыщенные кремы с эмолентами и восстанавливающими липидами, добавить увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой или глицерином под крем. Для очень сухой кожи в чувствительных зонах уместен дополнительный окклюзивный слой: бальзам или мазевая текстура, которая помогает удержать влагу. При хорошем состоянии кожи и по рекомендации врача зимой можно аккуратно подключать средства с ретинолом: в вечернем уходе, курсами и обязательно с дневным SPF», — сказала эксперт.

Среду вокруг тоже стоит немного подстроить под кожу. Повысить влажность воздуха помогают регулярная влажная уборка, открытые емкости с водой и увлажнитель воздуха, его действительно имеет смысл включать зимой регулярно, особенно в спальне, при условии правильной эксплуатации и ухода за прибором. Важно проветривать помещение, в том числе перед сном: свежий, не пересушенный воздух лучше воспринимается и кожей, и нервной системой. В ночном уходе уместны питательные и увлажняющие маски, которые работают как мягкий компресс и помогают восстановить барьер за счет более плотной текстуры.

«На улице имеет смысл закрывать лицо от ветра шарфом или высоким воротом и наносить защитный крем за 30–40 минут до выхода, чтобы он успел впитаться. Даже зимой дерматологи рекомендуют не забывать о дневном SPF: ультрафиолет присутствует и в пасмурную погоду, а снег усиливает отражение лучей. Компромиссный вариант для города — тонированные минеральные средства с фильтрами и антиоксидантами», — посоветовала она.

Особенно внимательно к зиме стоит отнестись людям с сухой и чувствительной кожей, розацеа, атопическим дерматитом и тем, кто недавно проходил агрессивные косметологические процедуры.

«В таких случаях схема просто крем посытнее не сработает, нужен индивидуальный план ухода и, при необходимости, медицинская терапия. Но и при обычном типе кожи общий принцип остается одним: чем меньше резких перепадов, пересушенного воздуха и лишних ночных часов перед экраном, тем меньше поводов для зимнего старения в зеркале и тем дольше кожа остается спокойной, даже когда за окном минус», — резюмировала она.

