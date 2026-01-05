Россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления

О том, как получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в 440 тыс. рублей рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Как отметила эксперт, для единоразовой выплаты должны быть соблюдены несколько условий. Первое – это достижение пенсионного возраста. Для мужчин – 60 лет, и для женщин – 55 лет. В этом случае на выплаты могут рассчитывать россияне, официально трудоустроенные с 2002 по 2013 год. Второе условие заключается в том, что размер их ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Эксперт уточнила, что в 2026 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей. В связи с этим, сумма единoразовой выплаты из накопительной пенсии не должна превышать 1 628,8 рубля в месяц. В таком случае пенсионеру необходимо подать заявление в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся его пенсионные накопления.

Как отмечается, узнать размер своих пенсионных накоплений россиянам можно через электронный запрос информации на портале Госуслуг или в Социальном фонде России.

Ранее в Госдуме рассказали о стоимости одного пенсионного балла.