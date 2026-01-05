Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления

Эксперт Подольская рассказала, как россиянам забрать пенсионные накопления
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

О том, как получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в 440 тыс. рублей рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Как отметила эксперт, для единоразовой выплаты должны быть соблюдены несколько условий. Первое – это достижение пенсионного возраста. Для мужчин – 60 лет, и для женщин – 55 лет. В этом случае на выплаты могут рассчитывать россияне, официально трудоустроенные с 2002 по 2013 год. Второе условие заключается в том, что размер их ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Эксперт уточнила, что в 2026 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей. В связи с этим, сумма единoразовой выплаты из накопительной пенсии не должна превышать 1 628,8 рубля в месяц. В таком случае пенсионеру необходимо подать заявление в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся его пенсионные накопления.

Как отмечается, узнать размер своих пенсионных накоплений россиянам можно через электронный запрос информации на портале Госуслуг или в Социальном фонде России.

Ранее в Госдуме рассказали о стоимости одного пенсионного балла.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27560911_rnd_7",
    "video_id": "record::c5e4179a-18d4-461b-936b-ce0860ce762c"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+