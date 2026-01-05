Пашинян и десять епископов согласовали обновление Армянской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с шестью архиепископами и четырьмя епископами подписал «дорожную карту благоустройства» Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Текст документа, опубликованного премьером, состоит из пяти пунктов: продвижение повестки обновления, отстранение фактического главы ААЦ, избрание исполняющего обязанности католикоса в установленном порядке, принятие Устава ААЦ и избрание нового Католикоса всех армян.

Отмечается, что Устав направлен на закрепление механизмов соблюдения канонов и этических норм духовенства, а также обеспечение финансовой прозрачности деятельности церкви.

В конце ноября газета «Армянское время», принадлежащая семье Никола Пашиняна, опубликовала заявление с призывами к отставке католикоса всех армян Гарегина II. В обращении утверждалось, что выборы патриарха были нечестными, а сейчас в церкви сложилась «нездоровая атмосфера» и кризис.

Конфликт властей и Армянской апостольской церкви сопровождается задержаниями и арестами священнослужителей. На момент публикации в заключении по различным обвинениям пребывают четыре высших иерарха церкви. Кроме того, вступившегося за церковь предпринимателя Самвела Карапетяна арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти в республике.

Ранее в Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал.