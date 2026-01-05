Действия США в отношении Венесуэлы серьезно подрывают моральные аргументы западных стран в критике российской спецоперации на Украине и могут ускорить формирование многополярного мира. Такой анализ представлен в материале британской газеты The Telegraph.

Издание отмечает, что теперь западная риторика, вероятно, будет встречать меньше понимания в странах «Глобального Юга».

«Западные моральные аргументы против спецоперации <…> безусловно, будет сложнее поддерживать, и они, вероятно, не найдут отклика», — пишет Telegraph.

Автор статьи приходит к выводу, что недовольство политикой Дональда Трампа в Южной Америке и реакция развивающихся стран работают в пользу России. В конечном итоге, как полагает издание, это приближает наступление той самой «многополярной эпохи», о которой давно заявляют в Москве и Пекине.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

4 января самолет, предположительно, с венесуэльским лидером на борту приземлился в штате Нью-Йорк. Как отмечал Трамп, американские военные привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

