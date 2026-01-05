Размер шрифта
В Венесуэлу готовятся вернуться британские нефтяные компании

Telegraph: Shell и ВP готовятся вернуться в Венесуэлу после свержения Мадуро
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Британские нефтегазовые компании Shell и British Petroleum (BP) могут вернуться в Венесуэлу после американской операции по свержению президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«Главными победителями станут крупные американские компании, в особенности Chevron, которая уже активна в Венесуэле. Европейские крупные компании не допустят к самым вкусным сделкам, однако их пригласят позднее, поскольку американские компании захотят совместных предприятий для распределения рисков. Такие компании, как Shell и BP, будут первым выбором», — сообщила банковский аналитик Эшли Келти.

Как сообщается, Shell проявляет интерес к разработке газового месторождения Dragon в Карибском море, запасы которого оцениваются в 120 миллиардов кубических метров газа. Ожидается, что проект будет приносить ежегодную прибыль в размере 500 миллионов долларов в течение 30 лет. Также отмечается, что ранее реализация проекта была приостановлена из-за споров с американскими властями по вопросу лицензирования для Shell, однако новые политические условия могут изменить ситуацию.

По информации издания, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении нефтегазовой индустрии Венесуэлы американскими компаниями, Shell также может принять участие в проектах в стране. Помимо этого, сообщается, что BP заинтересована в возобновлении деятельности в Венесуэле. В 2024 году компания получила лицензию на разработку газового месторождения Manakin-Cocuina, однако администрация Трампа отозвала это разрешение в апреле прошлого года. С тех пор BP активно лоббирует восстановление лицензии.

До этого стало известно, что Британские компании, вопреки санкциям Соединенных Штатов, продолжают страхование заходящих в порты Венесуэлы танкеров. Так, при загрузке нефти с основного венесуэльского терминала в венесуэльском порту Пуэрто-Хосе были замечены танкеры Kelly, Rene и Marbella. Все эти суда застраховала компания из Великобритании West of England P&I Club.

Ранее сенатор Пушков заявил, что цель захвата Мадуро – контроль над нефтью Венесуэлы.

