Новости. Общество

В Минтрансе назвали варианты развития высокоскоростных железных дорог

Никитин рассказал, когда Минтранс представит Путину варианты развития ВСМ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Минтранс в марте представит президенту России Владимиру Путину варианты развития высокоскоростной магистрали (ВСМ), в том числе до Казани. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин.

«Есть поручение президента в марте месяце представить ему варианты следующих направлений развития ВСМ. Казань - один из вариантов... Мы покажем президенту наиболее обоснованную с нашей точки зрения последовательность. Там же есть направление на Минск, на Адлер, на Казань, еще есть несколько вариантов. Поэтому мы все президенту доложим, он примет решение», — заявил Никитин.

До этого в компании «Российские железные дороги» сообщили, что на развитие ВСМ, согласно инвестпрограмме на 2026 год, будет направлено 120 млрд рублей. При этом по сравнению с 2025-м годом, когда на всю инвестиционную программу было выделено 890,9 млрд рублей, инвестиции в 2026 году сократились примерно на 20 процентов. По информации РЖД, основная часть выделенных средств будет направлена на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок.

Ранее Минтранс РФ рассказал о готовности транспортного комплекса страны к праздникам.

