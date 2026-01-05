В Британии предрекли Зеленскому большие трудности в 2026 году

The Guardian: Зеленский столкнется с большими трудностями в 2026 году

Предстоящий год станет политически сложным для Владимира Зеленского на фоне истечения его президентского срока и усталости общества от конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание напоминает, что пятилетний срок полномочий Зеленского, на который он был избран в 2019 году, давно истек.

«Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок <…> приближается к семилетнему рубежу», — отмечает Guardian.

Публикация также затрагивает тему настроений в украинском обществе. Со ссылкой на одного из участников боевых действий газета пишет, что многие готовы согласиться на тяжелые условия ради прекращения войны.

«Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на невыгодную сделку; на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия», — цитирует издание его слова.

До этого Зеленский назвал два варианта дальнейшего развития событий в стране. По его словам, сейчас Киев готовится к следующей дипломатической неделе, в рамках которой должны пройти встречи в Европе. По его словам, либо Украина должна готовиться к дипломатии, либо к «активной обороне».

Ранее Зеленский назвал страны, чьи войска хотел бы видеть на Украине после урегулирования.