«Нефть нам не нужна»: Госдеп США объяснил нападение на Венесуэлу

США ведут войну не с Венесуэлой, а с наркокартелями, и именно пресечение незаконного оборота наркотиков было целью американской операции в стране, заявил глава Госдепа Марко Рубио. Он подчеркнул: Вашингтону не нужна венесуэльская нефть, но он будет ее контролировать, чтобы ограничить влияние на эту отрасль своих «противников»: России, Китая и Ирана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американская операция в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро, была направлена на пресечение незаконного оборота наркотиков в США, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, операция не была вторжением, поэтому для ее проведения не требовалось одобрение конгресса США.

«Я имею в виду, что мы ведем войну против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а не войну против Венесуэлы», — пояснил госсекретарь США.

Он назвал произошедшее «ограниченной, точечной операцией», которую проводили агенты ФБР. Сейчас, по словам Рубио, на территории Венесуэлы нет американских военных. «Все знают, что ВС США были там примерно два часа, когда они вошли, чтобы захватить Мадуро», — сказал Рубио.

Однако он добавил, что Вашингтон не исключает дальнейшего возможного присутствия американских войск на территории страны. По словам Рубио, президент США Дональд Трамп «не считает нужным публично исключать варианты, доступные для Соединенных Штатов».

Кроме того, Рубио заверил, что США «не нужна венесуэльская нефть», — несмотря на то, что днем ранее Трамп объявил, что в ее добыче теперь будут участвовать американские компании. Глава Госдепа пояснил, что «в Соединенных Штатах ее предостаточно», а цель администрации Трампа заключается в ограничении присутствия и инвестиций противников Вашингтона в лице КНР, России и Ирана в венесуэльской нефтяной промышленности.

«Мы не позволим, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками Соединенных Штатов. Вы должны понять, зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Они даже не находятся на этом континенте. Это Западное полушарие. Это место, где мы живем, и мы не позволим Западному полушарию стать базой для операций противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов», — сказал Рубио.

Будущее Венесуэлы

По словам главы Госдепа, захваченный Николас Мадуро не является легитимным главой государства, так как последние выборы президента Венесуэлы «были недействительными».

«Выборы действительно состоялись. Он проиграл их, и голоса просто не подсчитали. Или же они сначала отказались подсчитывать голоса, и все это знают», — сказал госсекретарь.

При этом вопрос проведения новых выборов госсекретарь назвал преждевременным. Он пояснил, что сейчас Вашингтон хочет добиться своих целей быстрее, чем оппозиция Венесуэлы сможет сформировать новое правительство, и потому ожидает «большего сотрудничества и соблюдения соглашений» от страны под руководством вице-президента Делси Родригез.

«К сожалению, подавляющее большинство оппозиции находятся вне Венесуэлы. У нас есть краткосрочные задачи, которые необходимо решить немедленно», — подчеркнул Рубио.

Он добавил, что сейчас США не будут заниматься демократическими реформами в Венесуэле.

«Мы все хотим видеть светлое будущее для Венесуэлы, переход к демократии. Все это замечательно, и мы все хотим этого. Но мы говорим о том, что произойдет в ближайшие две-три недели, два-три месяца, и как это связано с национальными интересами Соединенных Штатов», — сказал он.

В ночь на 3 января США провели операцию под названием «Абсолютная решимость», в рамках которой нанесли удары по Каракасу и вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американские власти предъявили им обвинения в «наркотерроризме», незаконном обороте наркотиков и хранении оружия; разбирательство планируется провести в США.

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение. Вице-президент страны Делси Родригес потребовала освобождения Мадуро и его супруги. Она заявила, что Венесуэла никогда не станет чьей-либо колонией и выразила готовность защищать доступ страны к природным ресурсам.