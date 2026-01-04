«Спасибо, Трамп» и «нет войне»: что происходит в мире после атаки на Венесуэлу

Размер шрифта
В Соединенных Штатах после интервенции в Венесуэлу и задержания ее президента Николаса Мадуро прошли массовые протесты. Как сообщает The Washington Post, демонстрации состоялись не только в американской столице, но и в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго — протестующие вышли на улицы более чем в ста населенных пунктах.

В частности, у Белого дома собрались свыше ста человек с ярко-желтыми плакатами: «Нет войне США против Венесуэлы!», «Нет крови за нефть!» и «Руки прочь от Латинской Америки!». Один из протестующих нес большой транспарант с надписью: «Свободу Мадуро!».

Кроме того, почти 2000 человек вышли на марш протеста в Нью-Йорке. Организаторы подчеркнули, что демонстрации — «самый ясный сигнал, что американский народ против любой новой войны». Также они пригрозили вывести на улицы миллионы человек, если «[президент США Дональд] Трамп обострит конфликт с Венесуэлой».

Как пишет The New York Times, среди демонстрантов были и те, кто «праздновал захват Мадуро американскими войсками». Так, в Нью-Йорке венесуэльские мигранты описывали смешанные чувства: эйфорию, облегчение и «осторожную надежду после многих лет изгнания». А во Флориде один из митингующих вышел на улицу с плакатом «Спасибо, Трамп».

Демонстрации прошли не только в США, но и в Латинской Америке, а также в Париже, Риме, Афинах, Мадриде и других европейских городах. Эмоции протестующих — в галерее «Газеты.Ru».
 
