В Китае предостерегли от чрезмерного оптимизма в связи со встречей Путина и Трампа

В Китае предостерегли от чрезмерного оптимизма в связи с предстоящей встречей в Хельсинки российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Такую точку зрения высказали эксперты в репортаже, созданном Центральным телевидением Китая.

Как отмечается, специалисты сомневаются к том, что русско-американские отношения изменятся в краткосрочной перспективе, так как между двумя странами существует система конфронтации. По мнению специалистов, во время саммита 16 июля российская и американская сторону не смогут дать друг другу многого.

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«В предстоящей встрече имеет значение форма ее организации и проведения, нежели содержание», — подчеркивается в репортаже.

Ранее финские журналисты опубликовали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу в связи с предстоящей встречей в Хельсинки 16 июля.