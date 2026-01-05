Десятки человек пришли к зданию суда в Нью-Йорке перед заседанием дела Мадуро

РИА: десятки человек стоят у суда в Нью-Йорке перед заседанием по Мадуро

Десятки человек собрались у здания суда в Нью-Йорке, где в полдень по местному времени президенту Венесуэлы Николасу Мадуро должны зачитать обвинения американских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие у здания суда держат в руках портреты похищенного венесуэльского лидера с лозунгами «Освободите президента Мадуро».

Суд в Нью-Йорке назначил Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома, который будет представлять его интересы на слушании в понедельник.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

